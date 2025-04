Mãe do filho de Jô confirma mandado de prisão contra jogador por falta de pensão

O atacante Jô, que tem oito filhos – sendo seis fora do casamento, está sendo “procurado” pela Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia, de acordo com o “Quem”. A influenciadora digital e modelo Maiára Quiderolly, postou uma sequência de Stories no Instagram pedindo ajuda para denunciar ao Disque-Denúncia o jogador de futebol. Eles tem um filho de 2 anos e três meses.

“Minhas seguidoras maravilhosas, obrigada por me encaminharem fotos do genitor do João! Isso realmente me ajuda com muita coisa. Porém, muitas vezes, demoro para ver. Então, já liga e denuncia que me ajuda mais ainda. Chegou a um ponto que as fotos são o de menos. Pode denunciar que a ação da Justiça já pode ser feita na hora. Já conseguimos. Recebo muitas fotos do genitor do João quando ele está fazendo festa, enfim, sempre foi assim, sempre chegou até mim, e hoje ainda mais com toda a visibilidade [sobre o caso] continuo tendo essas informações.

“Só que, como estou recebendo muitos vídeos, e a gente já tem um mandado de prisão para ele, falei para agora, simplesmente, só denunciar. Porque o que falta é achá-lo, saber exatamente o endereço. E o que postei foi para que as minhas seguidoras que quisessem me ajudar só fizessem a denúncia. Tenho muita prova, tenho muita coisa. Então, o resumo de tudo é isso. Eu gosto de receber, pode me mandar, quanto mais provas, melhor. Eu tenho 600 páginas de arquivo só de provas, então nunca é demais, não é mesmo? Pode mandar vídeo, pode mandar foto. E é isso. O mandado de prisão já foi assinado pelo juiz.“, acrescentou.

Exame de DNA

Em outubro de 2023, Jô viajou até Araçatuba, no interior de São Paulo para fazer o teste de paternidade, nove meses após o nascimento do bebê.

O anúncio dessa gravidez, aliás, em 2022, causou a separação do jogador com Cláudia Silva. Maiára afirmou na época que começou a se relacionar com Jô quando ele ainda estava casado. No entanto, Jô e Cláudia, que tem um histórico de idas e vindas, voltaram e seguem juntos até hoje.