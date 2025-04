Leganés x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado, clube catalão terá compromisso fora de casa nesta 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Líder do Campeonato Espanhol em campo neste sábado (12). O Barcelona visita o Leganés às 16h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, em partida válida pela 31ª rodada de La Liga.

As baixas confirmadas no Leganés para o jogo deste sábado são Franquesa e Barisic, lesionados.

Além disso, o time não vence há quatro rodadas no Espanhol, sendo três derrotas seguidas e um empate na rodada passada.

O Leganés vive uma situação complicada no Campeonato Espanhol e está na luta pela permanência em La Liga. O time está na 18ª posição e abre a zona de rebaixamento com 28 pontos, dois a menos que Alavés, primeiro fora da degola.

LEIA MAIS: Liverpool anuncia renovação de contrato com Salah

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona faz uma temporada excelente até o momento. Líder isolado do Campeonato Espanhol com 67 pontos, quatro a mais que o vice-líder Real Madrid, o Barça está próximo de conquistar mais um título nacional e ainda é um dos favoritos para levantar o troféu da Champions. Isto porque na competição europeia, o time catalão goleou o Borussia Dortmund, atual vice-campeão, por 4 a 0, no jogo de ida das quartas de final.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Hansi Flick faça alterações pontuais na equipe para rodar o elenco para encarar esta reta final decisiva de temporada.

Por fim, Ter Stegen, Dani Olmo, Casadó e Marc Bernal seguem no departamento médico do clube e estão fora do jogo.