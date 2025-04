‘Hat-trick’ pelo Inter faz Alan Patrick igualar marca na Liberta após 13 anos

Alan Patrick se aproxima de artilharia histórica do Colorado na Libertadores. Leandro Damião foi o último a marcar três gol no torneio

Um jogador do Colorado não marcava três gols na mesma partida desde maio de 2022. Na ocasião, houve uma situação incomum, o volante Rodrigo Dourado foi o autor do hat-trick (expressão para três gols) no triunfo por 5 a 1 sobre o 9 de Octubre, do Equador, pela Sul-Americana. Ao ampliar o cenário especificamente para a disputa da Libertadores, um atleta do Internacional não marcava três gols desde a edição de 2012. Na oportunidade, o centroavante Leandro Damião conseguiu tal proeza na vitória por 5 a 0 sobre o The Strongest, da Bolívia.

Alan Patrick novamente liderou uma vitória do Inter. Nos 3 a 0 sobre o Atlético Nacional pela Libertadores , o camisa 10 marcou todos os gols. Fez os dois primeiros em cobrança de pênaltis e no último aproveitou cruzamento rasteiro de Aguirre. Assim, ele igualou feitos que perduravam há alguns anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Proeza “memorável” e momento especial no Inter

O hat-trick permitiu que o meio-campista se aproximasse do camisa 9 na lista de artilheiros históricos do Inter na Libertadores. Afinal, após o feito, o atual capitão Colorado chegou aos oito gols e assumiu a segunda colocação. Deste modo, ele tem três a menos que Leandro Damião.

“É o primeiro hat-trick da minha carreira e acaba ficando ainda mais especial por ser em uma noite de Libertadores, no Beira Rio, casa cheia, a torcida nos apoiando. Então uma noite memorável, muito feliz. Tenho vivido um momento especial com a camisa do Inter, três gols numa Libertadores não é sempre que acontece, ainda que sou meia”, detalhou Alan Patrick.

Com o resultado , o Internacional assumiu a liderança do Grupo F da Libertadores. Os gaúchos têm os mesmos quatro pontos do Bahia, mas levam vantagem no saldo de gols. A vitória também permitiu a equipe a alcançar os 16 jogos de invencibilidade e repetir feito no segundo semestre do ano passado no returno da última edição da Série A, já sob o comando de Roger Machado.