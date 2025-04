Flamengo lança novo segundo uniforme para a temporada 2025

Rubro-Negro fará a estreia de sua nova camisa branca diante do Grêmio, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre

O Flamengo lançou, nesta sexta-feira (11), seu novo uniforme II para a temporada 2025. Assim, a camisa branca já está disponível nas lojas do fornecedor esportivo nas versões masculina e feminina e giram em torno de R$ 399,99, enquanto o modelo infantil terá o valor de R$ 349,99.

Dessa forma, a equipe carioca irá estrear o novo uniforme diante do Grêmio, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.