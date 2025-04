Ferroviária x São Paulo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A Ferroviária recebe o São Paulo neste sábado (12), às 21h (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela quarta rodada do Brasileirão feminino. Assim, as Guerreiras Grenás, com sete pontos, estão na terceira colocação do torneio e, com uma vitória podem chegar à liderança. Afinal, as Soberanas estão na liderança da competição com o mesmo número de pontos. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto terá transmissão da TV Brasil (canal aberto).