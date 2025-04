Ex-Vasco, Patrick de Lucca acerta com o Cuiabá

Volante, no entanto, segue com 20% de seus direitos econômicos ligados ao Cruz-Maltino; passagem não deixará saudade

Pouco após rescindir com o Vasco, o volante Patrick de Lucca acertou sua transferência para o Cuiabá, que disputa a Segunda Divisão do Brasileirão em 2025. O próprio Dourado anunciou a chegada do atleta de 25 anos nesta sexta-feira (11), dia em que o jogador passou por exames médicos antes de assinar.

O Vasco, no entanto, mantém 20% do passe do volante, contratado em 2023. No Cruz-Maltino, porém, não encontrou muito espaço, atuando em apenas dez partidas. Duas delas, aliás, foram em 2025, quando o Vasco atuou com o time alternativo no início do Campeonato Carioca.