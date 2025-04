Elogiado por Abel, Felipe Anderson pode ser titular no Palmeiras em clássico

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras na metade da temporada passada com muita empolgação, tanto dele quanto da torcida. No entanto, ele ainda não correspondeu em campo e virou um dos principais alvos de críticas pelas atuações. Após dar a assistência para Richard Rios marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, o meia tenta restabelecer sua história no clube.

Com a luxação no ombro de Raphael Veiga, Felipe Anderson ganhou uma nova chance e soube aproveitá-la. Agora, pode começar como titular no clássico com o Corinthians, neste sábado (12), no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão. Desse modo, após uma sequência de lesões, ele tenta recuperar o ânimo da chegada ao Palmeiras e repetir as grandes atuações que teve na Europa, especialmente pela Lazio, da Itália.