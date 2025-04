De la Cruz emplaca nova sequência como titular no Flamengo

De la Cruz procura engrenar de vez como titular do Flamengo. Na derrota para o Central Córdoba na última quarta-feira, o uruguaio chegou ao sétimo jogo seguido, o que se torna a segunda maior sequência dele no Rubro-Negro. Em 2024, ele sofreu com lesões no segundo semestre e quase não teve oportunidades.

Aliás, De la Cruz está próximo de igualar a sua maior sequência de jogos como titular. Entre abril e junho de 2024, o meio-campista fez 10 partidas como titular. Depois, ele sofreu com lesões e, de julho a dezembro, atuou apenas 16 vezes, sendo 13 como titular.