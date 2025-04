Cristiano Ronaldo toma atitude para reforçar segurança após ameaças

Claudio Miguel Vaz, o novo chefe de segurança, terá a incumbência de conduzir os mais variados processos de proteção. Desde a vigilância de deslocamentos até a revisão ou adoção de novos padrões de segurança na casa de Cristiano Ronaldo, em Riade. O ex-militar ganhou notoriedade nas redes sociais por acumular mais de 12 mil seguidores no Instagram. Após deixar o Exército, Vaz soma várias experiências no setor privado de segurança, principalmente em regiões perigosas em Portugal.

O novo chefe de segurança conta com qualificação parlamentar e já trabalhou com outras celebridades. Entre eles outros jogadores de futebol, o também atacante Rafael Leão, do Milan, e Gelson Martins, do Olympiacos, da Grécia, além do rapper NGA. De acordo com informação do jornal espanhol “Marca”, pessoas próximas ao astro português não concordaram com a reformulação da segurança.

Cristiano Ronaldo estuda comprar tradicional clube espanhol

O “Robozão” já planeja expandir seus interesses comerciais para o mundo do futebol, de acordo com a imprensa internacional. Isso porque os relatos apontam que o craque português estaria em processo de análise para adquirir o Valencia. Caso as conversas evoluam, há a possibilidade de o atacante contar com uma contribuição financeira da Arábia Saudita.

No caso, o príncipe herdeiro do trono, Mohamed Bin Salman, indicou que ajudaria a concretizar o negócio com um aporte financeiro. Diversos veículos pelo mundo contribuíram para a propagação desta informação. No entanto, é um movimento contraditório à manifestação pública do atual proprietário do clube espanhol, Peter Lim. Exemplo disso foi que no dia 3 de março, o filho do empresário de Singapura, Kiat Lim, foi eleito o novo presidente do clube. Nesta decisão, ele substituiu Layhoon Chan.

