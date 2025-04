Corinthians inaugura tour sobre sua história no Parque São Jorge

Criado pelo departamento cultural do Timão, 'Raízes Alvinegras' tem como objetivo reaproximar o torcedor do clube social e de fatos marcantes

Nesta sexta-feira (11), o Corinthians inaugura o tour ‘Raízes Alvinegras’ no Parque São Jorge. O evento dura até duas horas e leva torcedores, turistas e interessados pela história do clube a um passeio pelas instalações e dependências do Timão. Ao longo do percurso, os visitantes recebem explicações sobre o ambiente, os 115 anos de história, além de conhecerem a história de ídolos e outras personalidades marcantes.

O departamento cultural do Corinthians criou o tour em parceria com o Grupo UP. Desse modo, a entrada custa R$ 62 e pode ser comprada no site www.tourraizesalvinegras.com.br.