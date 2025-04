Conmebol recebeu documento que não garantia segurança para reinício de Colo-Colo x Fortaleza

O Ministério do Interior considerou que não havia garantias suficientes de que o controle do público seria restabelecido. O documento serviu como respaldo oficial para a decisão de encerrar definitivamente a partida.

O Ministério do Interior do Chile enviou um documento e à Conmebol atestou não haver segurança suficiente no estádio Monumental de Santiago para a retomada da partida entre Colo-Colo e Fortaleza. O documento confirmou a informação feita oralmente no estádio.

O jogo, que começou às 21h (de Brasília) da quinta-feira (10), parou aos 24 minutos do segundo tempo após invasão de torcedores no campo. A indefinição ficou por mais de uma hora e meia até que ocorresse o cancelamento da partida.

A cronologia da tragédia no Colo-Colo x Fortaleza

Afinal, uma confusão se formou na parte da entrada do Estádio Monumental David Arellano onde, além de tumulto para acessar as arquibancadas, dois colocolinos morreram atropelados por uma viatura da polícia. Apesar de não haver confirmação, as informações dão conta de que eles tinham 13 e 18 anos de idade.

Com a manutenção do duelo dentro das quatro linhas, um clima de revolta tomou conta de parte das arquibancadas. Além de atirarem objetos no gramado, um grupo de torcedors quebrou os vidros que separam as partes. Dessa forma, uma invasão de torcedores inviabilizou a continuidade do duelo mesmo após duas horas de espera.