Com as sete primeiras rodadas, CBF divulga tabela detalhada da Série D

Confira os jogos da primeira rodada da Série D

19 de abril (sábado)

15h – Santa Cruz-RN x Sousa, no Nazarenão, em Goianinha (RN)

15h – Lagarto x União-TO, no Barretão, em Lagarto (SE)

15h – Cianorte x Operário-MS, no Albino Turbay, em Cianorte (PR)

15h – Monte Azul x Itabirito, na Otalícia Patrício, em Monte Azul (SP)

15h30 – Joinville x Guarany de Bagé, na Arena Joinville, em Joinville (SC)

16h – Manauara x Independência, no Ismael Benigno, em Manaus (AM)

16h – Maranhão x Altos, no Castelão, em São Luís (MA)

16h – Tocantinópolis x Maracanã, no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO)

16h – Iguatu x Sampaio Corrêa, no Morenão, em Iguatu (CE)

16h – Goiânia x Luverdense, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO)

16h – Boavista x Portuguesa, no Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

16h – Maricá x Rio Branco-ES, no João Saldanha, em Maricá (RJ)

16h – São Luiz x Azuriz, no 19 de Outubro, em Ijuí (RS)

16h30 – Horizonte x América-RN, no Domingão, em Horizonte (CE)

17h – Porto Vitória x Nova Iguaçu, em Sumaré, em Cachoeiro do Itapemirim (ES)

17h – Uberlândia x FC Cascavel, no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

18h – Humaitá x Tuna Luso, no Florestão, em Rio Branco (AC)

18h – Marcílio Dias x São José-RS, no Dr. Hercílio Luz, em Pelotas (RS)

19h – Água Santa x Pouso Alegre, na Arena Inamar, em Diadema (SP)

19h30 – Capital-DF x Aparecidense, no Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF)

20h – Brasil de Pelotas x Barra-SC, no Bento Freitas, em Pelotas (RS)

20 de abril (domingo)

15h30 – Goianésia x Ceilândia, no Waldeir José de Oliveira, em Goianésia (GO)

15h30 – Goiatuba x Inter de Limeira, no Divino Garcia, em Goiatuba (GO)

16h – Águia de Marabá x GAS, no Zinho de Oliveira, em Marabá (PA)

16h – Parnahyba x Imperatriz, no Pedro Alelaf, em Parnaíba (PI)

16h – Treze x Santa Cruz, no Amigão, em Campina Grande (PB)

16h – Central x Ferroviário, no Lacerdão, em Caruaru (PE)

16h – Jequié x Sergipe, no Waldomiro Borges, em Jequié (BA)

16h – Juazeirense x ASA, no Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

16h – Penedense x Barcelona de Ilhéus, no Alfredo Leahy, em Penedo (AL)

17h – Trem x Manaus, no Zerão, em Macapá (AP)

18h – Mixto-MT x Porto Velho, no Dutrinha, em Cuiabá (MT)

