Cano supera Fred na artilharia do Fluminense na Sul-Americana

O ex-camisa 9, que encerrou a carreira em 2022 pelo próprio Tricolor, fez cinco gols na Sula – todas na edição de 2009. Cano, por sua vez, agora tem seis, sendo líder isolado no quesito. O argentino, aliás, já era o maior artilheiro em competições sul-americanas pelo Fluminense, com 21 gols.

O artilheiro Germán Cano segue escrevendo seu nome na História do Fluminense. Afinal, ao marcar dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o San José (BOL), na última quinta-feira (10), ele chegou a seis gols pelo Flu pela Sul-Americana (sua segunda participação), superando o ídolo Fred, e se isolando na artilharia histórica do clube na competição.

Com os dois marcados contra o San José, então, ele chegou aos 23. Fred encerrou sua participação no Fluminense com 20 gols, sendo 15 pela Libertadores e mais cinco pela Sul-Americana. Ele foi vice-campeão dos dois torneios pelo Tricolor; em 2008 e 2009, respectivamente.

Já Cano, que cravou seu nome como ídolo ao marcar na conquista da Libertadores de 2023, tem 17 gols no total da competição. Somados aos seis na Sul-Americana, são 23 gols em competições da América do Sul, com o argentino liderando o posto nos três quesitos. Como marcou também na rodada inicial, em vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas (COL), fora de casa, Cano é um dos artilheiros da Sul-Americana, com três gols. Ele divide a liderança do quesito com Vegetti, do Vasco.