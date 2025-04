Bruno Lage processa John Textor, dono da SAF do Botafogo

Treinador, com passagem pelo Glorioso entre julho e outubro de 2023, pede 6 milhões de libras (cerca de R$ 46 milhões no câmbio atual)

O técnico português Bruno Lage está processando John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, por descumprimento de uma promessa profissional. A ação corre na Justiça da Inglaterra. Lage, que deixou o clube em 2023, solicita uma indenização de 6 milhões de libras (aproximadamente R$ 46 milhões no câmbio atual) do empresário americano.

Segundo o jornal britânico “The Telegraph”, Lage afirma que, pouco depois de assumir o comando do Botafogo, firmou um acordo com Textor. O mesmo seria válido de 1º de janeiro a 15 de abril de 2024, aliás. O contrato, assinado com a Eagle Football – empresa que controla os clubes da rede multi-clubes de Textor -, previa que o treinador teria oportunidade de comandar o Crystal Palace (ING) ou o Lyon (FRA).