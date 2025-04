Botafogo quer levar partida contra o Ceará, em 24/5, para Brasília

Calcinha Preta, porém, fará show no Mané Garrincha, no mesmo dia do encontro dos alvinegros com o Vovô

Marcado para o dia 24 de maio, o jogo entre Botafogo e Ceará, pela décima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, não deve ocorrer no Rio de Janeiro, pois, na mesma data, Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã. Ou seja, três clubes cariocas em ação em um intervalo curtíssimo de tempo. Sendo assim, o Alvinegro avaliou algumas opções e tem Brasília como preferência.

No raciocínio da comissão técnica do Botafogo, a capital federal seria um local que beneficiaria a logística do clube. Afinal, antes do Brasileirão, a Estrela Solitária tem compromisso contra o Capital, no Distrito Federal, no dia 21 de maio, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

No entanto, o Botafogo pode se deparar com uma adversidade se quiser ficar pelo Planalto Central. No mesmo dia do encontro com o Ceará, a explosiva banda Calcinha Preta fará um show no Estádio Mané Garrincha. Ou seja, o Mais Tradicional terá de buscar outro local para receber o Vovô.

Se não optar por Brasília, o Botafogo tem outras opções no radar. Uma delas é Cariacica, no Estádio Kléber Andrade. Lá, em 2024, o Glorioso venceu o Grêmio por 2 a 1, no primeiro turno do Nacional.

