Botafogo cogita vender mando de jogo contra o Ceará pelo Brasileirão

O Botafogo cogita vender o mando de campo do duelo contra o Ceará, no dia 24 de maio, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, uma das possibilidades é o Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, porém também existem negociações com o Mané Garrincha, em Brasília. A informação é do portal “UOL”.

No momento, há conversas em andamento com a empresa Metrópoles Sports. Por outro lado, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) do Espírito Santo confirmou, em nota, uma sondagem para a partida.