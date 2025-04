Bayern x Borussia Dortmund: Onde assistir, escalações e arbitragem

Sabadão com o maior clássico do Alemão. Líder com seis pontos de frente, Bávaros buscam triunfo em casa; rivais tentam superar favoritos / Crédito: Jogada 10

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado, às 13h30 (de Brasília), em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Líder isolado com 68 pontos, os Bávaros entram na rodada com seis pontos de vantagem sobre o atual campeão e vice-líder, o Leverkusen. Assim, busca a vitória para manter uma vantagem confortável na corrida pelo título. Já o Dortmund, que faz uma temporada bastante irregular, soma 41 pontos e ocupa a oitava colocação. Contudo, a equipe tem chance de garantir uma vaga em alguma das competições europeias. Por isso, precisa de um bom resultado no clássico neste sábado. Onde assistir Os canais Rede TV (aberta), SporTV (fechada), Cazé TV e Onefootball transmitem a partir das 13h30 (de Brasília).

Como chega o Bayern Bayern chega ao clássico com vários desfalques. Ao todo, oito jogadores estão fora. Seis deles titulares ou reservas muito acionados. Entre os ausentes estão o goleiro Manuel Neuer, o zagueiro Buchmann e os defensores Alphonso Davies, Dayot Upamecano e Hiroki Ito. No meio-campo, Pavlovic também está fora, assim como os atacantes Jamal Musiala e Kingsley Coman. Diante desse cenário, o técnico Vincent Kompany vai precisar "coçar a cabeça" para montar o time titular. Assim, a expectativa é que João Palhinha atue como um dos volantes ao lado de Joshua Kimmich. No esquema 4-2-3-1, os municiadores de Harry Kane serão Michael Olise, Thomas Müller e Serge Gnabry. Vale destacar que, na semana passada, o astro Thomas Müller anunciou que deixará o Bayern, clube que defende desde as categorias de base. Como chega o Dortmund O Borussia Dortmund, por sua vez, tem apenas dois desfalques, ambos por lesão: o zagueiro Nico Schlotterbeck e o meio-campista Marcel Sabitzer.