Arsenal x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam no Emirates Stadium, em Londres, pela 32ª rodada da Premier League 2024/25

O Arsenal recebe o Brentford neste sábado (12), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 32ª rodada da Premier League. Com somente mais sete rodadas para o fim, o título está distante dos Gunners, que lutam para garantir uma vaga na próxima edição da Champions.

Como chega o Arsenal

O Arsenal vive um grande momento na temporada e vem de uma vitória histórica por 3 a 0 sobre o Real Madrid, no Emirates Stadium, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions. Dessa maneira, o time está invicto há oito partidas, somando todas as competições.

O time comandado pelo técnico Mikel Arteta é o vice-líder da Premier Leauge, com 62 pontos, nove a menos que o Liverpool. Mesmo distante do título, ainda existem chances matemáticas do clube londrino buscar o caneco.

No entanto, a expectativa é que o treinador faça alterações na equipe para preservar algumas peças para o jogo de volta contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.