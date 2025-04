Alan Franco tem lesão no joelho direito confirmada e desfalca o Atlético

Volante paraguaio deixou o campo no início do segundo tempo da goleada do Galo sobre o Deportes Iquique, por 4 a 0, no Mineirão

No entanto, o Galo não informou o tempo de recuperação de Alan Franco, que já iniciou a fisioterapia. Agora, ele fará companhia ao zagueiro Igor Rabello e aos atacantes Júnior Santos, Brahian Palacios, Caio Maia e Cadu no departamento médico do clube.

O volante Alan Franco passou por exames médicos nesta sexta-feira (11) que constataram uma lesão no joelho direito. De acordo com o Atlético-MG, o problema é no ligamento colateral-medial, e o jogador precisará passar por cirurgia. Ele deixou o campo no início do segundo tempo da goleada sobre o Deportes Iquique , na última quinta, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

A lesão do jogador foi bastante lamentada no Atlético. Afinal, ele vinha sendo titular absoluto com o técnico Cuca. Além disso, estava constantemente na lista de convocados para jogos da seleção do Paraguai. Contra o Vitória, pelo Brasileirão, no próximo domingo, Rubens deve fazer a dupla de volantes com Gabriel Menino.

Na última quinta-feira, o Atlético goleou o Deportes Iquique por 4 a 0, com gols de Rony, Hulk, Natanael e Gustavo Scarpa. O Galo é o líder do Grupo H da Sul-Americana, com quatro pontos, levando a melhor no saldo de gols em relação ao Caracas, da Venezuela.

