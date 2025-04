Vasco leva goleada do Bahia pelo Brasileirão Sub-20

O Vasco foi ao CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA), e perdeu por 5 a 1 para o Bahia, nesta quinta (10), pela quinta rodada do Brasileirão Sub-20. O resultado encerra uma sequência de vitórias do time na categoria, incluindo três goleadas por cinco gols de diferença. Ao mesmo tempo, faz os Pivetes de Aço subirem na tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A vitória, aliás, foi de virada, com o time da casa saindo atrás no placar e indo para o intervalo perdendo. Afinal, Juninho, do Vasco, abrira o marcador aos 31′. A goleada começou a ser construída, então, aos 3′ da etapa final, com David Martins.

Aos 14′, Juninho virou para os baianos. Gustavo Ulguim, aos 18′, anotou o terceiro, enquanto Juninho, de pênalti, fez o quarto, três minutos depois. David Martins dobrou sua conta, aos 30′, fechando a goleada em Camaçari.

Com a vitória, o time de Salvador pega o elevador, ganhando sete posições. Agora, o Bahia é 11º, com seis pontos. O Vasco, por sua vez, cai para sétimo, com sete pontos. Enquanto o Tricolor se prepara para a sexta rodada do Brasileirão Sub-20 para enfrentar o Inter, fora de casa, na próxima quarta (16), o Cruz-Maltino encara o Maricá, já neste domingo (13), pela Copa Rio da categoria. Já pelo Brasileirão, o duelo é contra o Athletico, também na quarta, no Rio de Janeiro.