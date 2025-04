Udinese x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A 32ª rodada do Campeonato Italiano se inicia nesta sexta-feira (11) com um jogo solitário. É quando a Udinese recebe o Milan, no Bluenergy Stadium, em Údine, às 15h45 (de Brasília). Os rivais vêm próximos na tabela em posicionamento, ainda que estejam oito pontos distantes um do outro. Dessa forma, caminham para terminar a temporada sem rebaixamento, mas também se vagas europeias.

Como chega o Udinese

Em 11º na Serie A, a Udinese vem de três derrotas seguidas. Somando o empate anterior, já são quatro jogos sem vitórias para o time do técnico Kosta Runjaic. A equipe perdeu em casa para o Verona (1 a 0), e depois sofreu reveses em dois jogos longe de Údine. Derrotas para a líder Inter (2 a 1) e Genoa (1 a 0). Assim, a Udinese caminha para terminar a temporada no meio de tabela.

Afinal, com 40 pontos, a equipe se vê 16 pontos acima do Z-3, bem como 15 pontos atrás da Lazio, que está em sexto e abre o grupo dos times que devem ir para torneios europeus em 2025/26.

Como chega a Milan

O Milan também vem em jejum de vitórias. Não vence desde 15 de março, quando bateu o Como por 2 a 1, no San Siro. Desde então, perdeu para o Napoli e empatou dois jogos seguidos. O primeiro, com a Inter (1 a 1), pela semifinal da Copa da Itália. Depois, novamente em casa, ficou no 2 a 2 com a Fiorentina. Assim, a equipe de Sérgio Conceição surge na modesta nona colocação do Campeonato Italino, com 48 pontos.

O português não conta com Emerson Royal, ainda lesionado. Por outro lado, recebe o reforço de Jiménez, que cumpriu suspensão contra a Fiorentina, em jogo que os Rossoneri buscaram o empate após sair perdendo por 2 a 0.