Torcedores do Fluminense vivem noite de ‘rodada dupla’ decisiva no Maracanã

A primeira parada foi no Maracanãzinho. A partir das 18h, o Tricolor lutou, mas não superou o Sesi Bauru e perdeu por 3 sets a 1, pelo terceiro jogo das quartas de final da Superliga Feminina. O clube, que costuma atuar na Hebraica, não mandava um jogo no local há mais de 40 anos.

“O jogo foi bom, as meninas mereceram estar aí nessa fase da Superliga. Elas lutaram o jogo todo, só que teve uma hora ali que o time do Bauru era superior e acabou levando o dia de hoje. Nunca vivi uma rodada dupla, digamos assim, sair de um esporte para o outro que é até maneiro. Já fui ver futebol feminino, já, mas em seguida, assim, é bem diferente. É um dia bom, né, porque o torcedor não tem igual.”, disse Vitor, torcedor do Fluminense.