Thiago Motta entra na mira de Tottenham e Atalanta

Thiago Motta, ex-técnico da Juventus, pode assumir o comando do Tottenham ou da Atalanta, segundo informações divulgadas pelo jornal italiano ‘Tuttosport’, nesta quinta-feira (10).

De acordo com a publicação, o ítalo-brasileiro já iniciou conversas com alguns clubes europeus após ser demitido pela Juventus no mês passado. Tottenham e Atalanta seriam os mais interessados no treinador de 42 anos.