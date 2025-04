São Paulo vacila e fica no empate contra o Alianza Lima

Tricolor abriu 2 a 0 na primeira etapa, mas acabou indo mal na segunda etapa e permitiu que os peruanos igualassem o marcador no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O São Paulo frustrou o seu torcedor no Morumbis na noite desta quinta-feira (10). Em sua estreia dentro de casa na Libertadores, o Tricolor ficou no empate em 2 a 2 contra o Alianza Lima, depois de abrir 2 a 0 na primeira etapa. Com o empate, o São Paulo fica na segunda colocação do Grupo E, com quatro pontos, dois atrás do líder Libertad. Já o Alianza Lima, pela primeira vez, não perdeu para o Tricolor e somou o primeiro ponto no torneio, indo para a terceira colocação na chave.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Agora o Tricolor concentra as suas forças em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no domingo (13), no Morumbis. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 23, contra o Libertad, no Paraguai. Um dia antes, o Alianza recebe o Talleres, em Lima. Ferreira brilha e coloca o São Paulo na frente O São Paulo começou a partida querendo se impor. Porém, o Alianza Lima teve a primeira oportunidade, em cobrança de falta fechada de Lavandeira, que parou em defesa de Rafael. O Tricolor respondeu, em chegada de Luciano, que girou, bateu e parou em Viscarra. A partida era muito rápida e o Tricolor conseguiu criar mais, mas falhava na finalização. Lucas Ferreira deu passe rasteiro para Luciano, que demorou para finalizar e chutou fraco. Depois, Calleri recebeu na área, tirou a marcação e acabou batendo sem jeito para o gol. Os peruanos responderam em uma linda finalização de Barcos, que tentou encobrir Rafael e acertou o travessão. No rebote, Quevedo cabeceou por cima do gol. Só que o São Paulo conseguiu se dar bem antes do intervalo. Ferreira recebeu de Luciano, fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área, chutou de bico, a bola desviou em Noriega e morreu nas redes. Quatro minutos depois, o camisa 11 apareceu novamente. Marcos Antônio cruzou na área e Ferreira se antecipou à marcação para cabecear e marcar o segundo. Os peruanos quase descontaram, mas Rafael salvou em chegada de Quevedo.

Tricolor vacila e sofre o empate O Tricolor voltou para o segundo tempo melhor, mas pouco conseguiu criar. A melhor oportunidade dos minutos inicias foi com Ferraresi, que arriscou de fora da área e mandou por cima do gol. Quando a partida estava mais morna, o Alianza encaixou uma boa jogada no ataque e Eryc Castillo chutou forte para descontar. Dois minutos depois, Lavandeira recebeu cruzamento na área e cabeceou tirando tinta da trave. Lucas Ferreira deu a resposta, após boa jogada individual pela direita, na qual invadiu a área e chutou para fora. Só que os peruanos eram melhores e conseguiram um empate. Após cruzamento na área, Quevedo acertou um voleio e marcou um golaço para deixar tudo igual. A resposta novamente veio dos pés de Lucas Ferreira, que fez mais uma jogada individual e mandou por cima do gol. Zubeldía realizou três alterações e partiu para cima. A grande chance da vitória veio nos acréscimos, quando Calleri recebeu na área e fuzilou o travessão. No rebote, Matheus Alves parou em Viscarra, que consumou o vacilo tricolor no Morumbis.