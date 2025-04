Rolê aleatório? Ronaldinho visita obras de estádio europeu

Presidente e membros da construtora também estiveram no local; Lenda brasileira atuou por cinco temporadas no clube

A obra do Camp Nou, estádio do Barcelona, segue a todo vapor e contou com visitas ilustres nesta quinta-feira (10). Joan Laporta, presidente do clube espanhol, Nihat Özdemir, o principal executivo da construtora turca Limak e Ronaldinho Gaúcho estiveram presentes no local.

O mandatário e o executivo da construtora, junto com outros membros, aproveitaram a visita para avaliar as mudanças que estão acontecendo na obra, como por exemplo os assentos VIP, bem como a Licença de Assento Pessoal (PSL) e a área da imprensa, onde diversos veículos de comunicação farão a cobertura durante as obras.