Richard Ríos provoca torcida do Palmeiras e pede desculpas após a partida

Colombiano fez gesto pedindo silêncio no gol que deu a vitória ao Verdão contra o Cerro Porteño e se desculpou depois do jogo

O Palmeiras chegou a sua segunda vitória na Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira (09), o Verdão bateu o Cerro Porteño, no Allianz Parque, pelo placar mínimo. O clube alviverde não teve uma atuação convincente, mas conseguiu alcançar a liderança do Grupo G.

Autor do gol alviverde, Richard Ríos se envolveu em uma polêmica em sua comemoração. Após marcar, o colombiano se voltou ao setor onde fica a torcida organizada do clube e fez um gesto pedindo silêncio. O volante vinha sendo alvo de críticas após falhar na final do Campeonato Paulista. Os torcedores não perdoaram de imediato, protestaram com cânticos contra o jogador e o vaiaram no retorno da segunda etapa.