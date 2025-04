Raphael Veiga, do Palmeiras, sofre luxação no ombro em jogo da Libertadores

Raphael Veiga jogou somente 10 minutos contra o Cerro Porteño, na quarta-feira (9), pela Libertadores, no Allianz Parque. O camisa 23 disputou uma bola com o zagueiro Morael, quando o volante Wílder Vieira entrou no lance e derrubou o meia, que caiu de mau jeito no gramado.

A equipe médica do Palmeiras diagnosticou uma luxação no ombro, e Veiga fará exames na Academia de Futebol nesta quinta-feira (10). Em campo, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol do volante Richard Ríos. Felipe Anderson entrou no lugar de Veiga e teve uma atuação discreta, mas recebeu elogios de Abel Ferreira.