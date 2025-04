Paysandu e Goiás empatam primeiro jogo da final, e decisão da Copa Verde fica para Goiânia

Em noite com grande destaque do goleiro Tadeu, Esmeraldino segura 0 a 0 em Belém e vai jogar em casa para conquistar o título

Paysandu e Goiás empataram sem gols na noite desta quarta-feira (9), no estádio Mangueirão, pelo primeiro jogo da final da Copa Verde. Os times voltam a se enfrentar no próximo dia 23, no Serra Dourada, para definir o campeão.

Paraenses e goianos fizeram uma partida bastante movimentada e com oportunidades para ambos os lados na noite chuvosa de Belém. Os anfitriões tiveram mais volume e lances de perigo. Contudo, quem quase abriu o placar foi o Esmeraldino em tentativa de Lucas Ribeiro após rebote. A partir daí, o Papão passou a asssutar. Vargas obrigou Tadeu a fazer uma defesaça em chute dentro da área. No rebote, Rossi desperdiçou. Depois foi a vez de Nicolas, cara a cara para o gol, vacilar no momento da finalização. O centroavante do Bicolor teve nova chance de frente para Tadeu, mas o goleiro salvou.