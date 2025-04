Partida contra o Atlético Nacional ditará o rumo do Inter na Libertadores

A avaliação interna no Inter é que o embate com o Atlético Nacional nesta quinta-feira (10), pela Libertadores, será representativo. Além do caráter decisivo, o clube entende que o resultado servirá para ditar o rumo da equipe na primeira fase do torneio. Isso porque, mesmo ainda no início da disputa, como se encontra no grupo mais equilibrado da competição, saberá se terá uma trajetória turbulenta ou sem dificuldades.

Neste cenário, uma vitória daria a chance para o Colorado assumir a liderança. Afinal, alcançaria os quatro pontos e ultrapassaria o adversário colombiano, com três. Seu primeiro oponente, o Bahia superou o Nacional, do Uruguai, e virtualmente assumiu a primeira colocação do Grupo F.