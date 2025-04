Palmeiras descarta empréstimo de Naves ao Botafogo

A janela de transferências domésticas está prestes a fechar, e o Botafogo ainda não conseguiu contratar um zagueiro para compor o elenco diante da lesão de Bastos, cujo retorno aos gramados ainda é um ponto de interrogação. Nesta quinta-feira (10), o Palmeiras descartou emprestar Naves ao Mais Tradicional. A informação é do site “Uol”. A oferta do Glorioso, formalizada, era um empréstimo com opção de compra em 10 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões na cotação atual).

Naves perdeu espaço no Palmeiras. Está, assim, atrás de Fuchs, Micael, Murilo e Gómez na disputa por duas ou três posições no time titular do técnico Abel Ferreira. Ainda assim, o Verde não tem planos de liberá-lo.

No Botafogo, o sócio majoritário da SAF do clube, John Textor, desligou a torneira. O Mais Tradicional, assim, não tem caixa para efetuar aquisições, portanto, busca oportunidades de empréstimos, como no caso do centroavante Mastriani, recém-contratado. Martins, do Grêmio, é outro nome que se enquadra neste cenário. A oferta está na mesa do Tricolor: empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros (R$ 33 milhões na cotação atual).

Esta sexta-feira (11) marca o último dia da janela de jogadores que disputaram os Estaduais. Além de um zagueiro, o Botafogo foi atrás de um meia, mas o Bahia não quer conversa sobre o Cauly.

