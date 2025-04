Namorada de Rodrygo processa modelo envolvida em suposta traição de Neymar; vídeo

Any Awuada fez uma publicação ironizando a medida judicial movida por Bruna Rotta e reiterou as acusações feitas contra a influencer

A polêmica envolvendo Any Awuada e Bruna Rotta , namorada do atacante Rodrygo Goes, ganhou novos contornos nesta semana. Conhecida anteriormente por revelar publicamente um suposto envolvimento com Neymar, a modelo voltou a ocupar o centro dos holofotes ao responder com ironias e acusações à notificação judicial que recebeu da influencer.

Any usou de um tom debochado para ironizar atitude da namorada de Rodrygo. “Poxa, Bruna me processou e está pedindo R$ 60 mil só porque eu falei que atuava no job. Amiga, que isso? Fica pagando de influencer… conta aí o que você foi fazer na Europa há uns dois anos. E quando você estava em São Paulo, me pedindo contato de cliente? Agora quer processar? Para de besteira, mulher. Tenha vergonha. Ele vai aceitar de boa”.

A acompanhante ainda alegou ter provas da suposta atividade da influenciadora. Embora não as tenha apresentado publicamente, afirmou que essas evidências sustentam sua versão. O caso, que até então circulava restrito a bastidores de entretenimento, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e estourou a bola, gerando grande repercussão também no âmbito esportivo.

Bruna Rotta se defende

De acordo com Bruna, as acusações não apenas não procedem, como também afrontam sua trajetória profissional. “Esclareço que o meu caminho profissional em nada tem a ver com a forma como a própria Any disse que ganha a sua vida. Não me cabe julgamentos, mas acho fundamental informar que eu não trabalho com as atividades citadas”, completou.