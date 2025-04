Messi, com dois gols, coloca Inter Miami na semifinal da Champions da Concacaf

O Inter Miami está na semifinal da Champions da Concacaf. Nesta quarta-feira (9), em um jogo emocionante, Lionel Messi & Cia. derrotaram por 3 a 1 o LAFC, de virada, em Fort Lauderdale. No agregado, o placar ficou 3 a 2 devido ao triunfo do rival (1 a 0) no jogo de ida, na Califórnia.

O craque argentino, mais uma vez, foi o principal destaque da partida. Afinal, anotou dois gols, o último em cobrança de pênalti já nos minutos finais, garantindo a classificação. Isso porque, com a regra do gol fora de casa no torneio continental, uma vitória por 2 a 1 do Miami em seus domínios não seria o suficiente para tirar a classificação da equipe de Los Angeles.