Mbappé conquista vitória de quase R$ 360 milhões em disputa judicial contra PSG

Defesa do astro alega que se refere à uma medida necessária diante da recusa contínua do clube parisiense em cumprir determinações judiciais

Kylian Mbappé, atualmente no Real Madrid, conquistou uma vitória significativa na Justiça francesa em sua disputa com o Paris Saint-Germain. O atacante conseguiu o bloqueio de 55 milhões de euros — o equivalente a aproximadamente R$ 359 milhões na cotação atual — das contas bancárias do clube parisiense por decisão do tribunal judicial de Paris. Valor este que corresponde a salários e bônus não pagos durante seus últimos meses como atleta do PSG.

Segundo a defesa, o montante bloqueado inclui os três últimos salários do contrato vigente à época, totalizando 18,7 milhões de euros brutos. Há, ainda, um montante relacionado à parcela final de um bônus de assinatura, avaliado em 36,6 milhões de euros, que deveria ter sido pago até fevereiro. O juiz responsável pela causa autorizou, nessa quarta-feira (09), a suspensão preventiva desse valor diretamente nas contas do PSG.