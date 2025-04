Jogo entre Flamengo e Chelsea é um dos mais vendidos do Mundial

Torneio será em 12 cidades dos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho. Os ingressos estão à venda no site ofiicial da Fifa

O confronto entre Flamengo e Chelsea é um dos mais procurados pelos torcedores no Mundial de Clubes 2025. A partida é, até o momento, a terceira com maior número de ingressos vendidos, ficando atrás apenas da partida entre Bayern de Munique e Boca Juniors, líder em vendas. Boca Juniors e Benfica, no dia 16 de junho, ocupa a segunda posição.

O Flamengo, aliás, faz os dois primeiros jogos na competição contra Espérance e Chelsea na Filadélfia, nos dias 16 e 20 de junho, respectivamente. No entanto, o terceiro adversário, em jogo em Orlando, ainda será definido depois da exclusão do León, do México.