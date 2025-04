Graças a planejamento, Fernando alcançará marca emblemática pelo Inter

Em pouco mais de um ano no Internacional, antes a principal marca do volante foram cinco partidas seguidas. Tal situação ocorreu duas vezes em 2024, no começo da última temporada e depois na reta final do Campeonato Brasileiro. Fernando encerrou seu período na Europa depois de 15 anos, ele deixou o Sevilla, da Espanha, em dezembro de 2023. Com isso, retornou ao futebol brasileiro, em um primeiro momento para o Vila Nova. Porém, sua segunda passagem foi curta, com apenas seis jogos e depois fechou com o Internacional.

Levando em consideração a sua última temporada e a conclusão da sua primeira pelo Inter, o meio-campista jogou competições por um ano e meio, sem férias. O cenário atrapalhou que ele tivesse uma maior frequência em campo, já que em 51 jogos do time no ano passado, o volante atuou em 31 deles. Uma participação em quase 61% dos compromissos.

Plano especial do Inter para Fernando

Com o fim da temporada anterior, Fernando teve um período de recesso. Neste período o clube traçou uma estratégia específica para o atleta. Assim, no período de preparação para os jogos de 2025 colocou em prática este planejamento. O objetivo era se precaver de imprevistos e possíveis lesões que o impediriam de ter uma maior frequência em campo, principalmente no segundo semestre do ano passado. Além disso, a expectativa era que Fernando alcançasse seu ápice físico nos momentos cruciais do Campeonato Gaúcho, além da fase de grupos da Libertadores.

Ele se reapresentou antes que o restante do elenco e teve um maior período de pré-temporada. Inclusive, com uma postura cautelosa, o volante sequer entrou em campo no amistoso com o México e a estreia oficial do Inter na temporada, diante do Guarany de Bagé. Até o momento, o planejamento do Internacional surtiu efeito. Isso porque o meio-campista esteve em campo em 12 das 15 partidas da equipe no ano, presença de 80% dos jogos.