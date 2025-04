Fluminense renova com lateral-direito Júlio Fidelis

Lateral-direito assina novo vínculo, agora até o fim de 2028; jogador de 18 anos marcou no último jogo do sub-20 do Flu / Crédito: Jogada 10

O Fluminense acertou nesta quinta-feira (10) a renovação de contrato do lateral-direito Júlio Fidelis, da equipe Sub-20. O novo vínculo do Moleque de Xerém, assinado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, vai até o fim de 2028. “Fico muito feliz em renovar contrato com o Fluminense, clube no qual farei dez anos em julho. Só tenho a agradecer a Deus, à instituição, meus empresários e minha família pelo suporte. Sem eles, nada disso seria possível. Estou muito esperançoso de que grandes coisas virão pela frente”, disse o jogador de 18 anos ao site oficial do clube.