Flamengo lança novo programa de sócio-torcedor e cria duas categorias

1 – Prioridade 2 na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

2 – 65% de desconto sobre o valor da inteira;

3 – 10% da carga de ingressos reservada em sua onda de prioridade para jogos como mandante no Maracanã;

4 – Direito de contratação de até 2 convidados por R$50,00/mês cada, com compra na mesma prioridade do titular;

5 – Rating que valoriza frequência no Maracanã e tempo de permanência;

6 – Prioridade para optar pela migração para o plano Nação Maraca 1;

7 – Direito a compra do Pacote Maracanã anual.

Nação Maraca 3 Valor: R$ 325,40 ao mês 1 – Prioridade 1 na compra de ingressos para jogos no Maracanã e como visitante;

2 -75% de desconto sobre o valor da inteira;

3 – Plano limitado a 10.000 titulares, com garantia de compra de ingressos para o Maracanã na sua onda de prioridade;

4 – Direito de contratação de até 3 convidados por R$50,00/mês cada, com compra na mesma prioridade do titular;

5 – Rating que valoriza tempo de permanência;

