Filipe Luís minimiza críticas em derrota: ‘Nem sempre se ganha’

“A escolha dos jogadores que foram a campo foi porque acredito que eram os melhores para vencer. Era um time muito sólido. Eu vou ser cobrado pelas minhas decisões. Tomo as decisões com base no que eu sinto que é o melhor para a equipe. Futebol acontece isso, nem sempre a gente ganha. Virão as críticas pelas escolhas que eu tomei e críticas justas”, disse.

O Flamengo sofreu uma dura derrota na Libertadores. Após estrear com vitória fora de casa, o Rubro-Negro perdeu para o Central Córdoba-ARG por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Maracanã , pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, o técnico Filipe Luís assumiu a responsabilidade pelo resultado e justificou as escolhas para escalar o time.

O Flamengo decidiu poupar em jogos considerados “fáceis” na Libertadores e pretende priorizar o Brasileirão, competição que não conquista desde 2020. Assim, o Rubro-Negro entrou em campo diante do time argentino com alguns reservas e chegou a sofrer 2 a 0. Com isso, o treinador fez trocas. Contudo, não evitou a derrota.

Foi a primeira derrota do Flamengo na temporada. Dessa forma, caiu a invencibilidade de 27 jogos do técnico Filipe Luís no comando. O Rubro-Negro permanece com três pontos e ocupa o segundo lugar no Grupo C. O próximo compromisso será contra o Grêmio, domingo (13), às 17h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 3ª rodada do Brasileirão.