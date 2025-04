Endrick estrela campanha focada em esporte, bem-estar e moda junto a renomado estilista

Criada pela Artplan em conjunto com a agência interna Cafehyna, da Hypera Pharma, trata-se de uma colaboração inédita entre o jogador e o renomado estilista Alexandre Herchcovitch. Parceria esta que resultou em uma coleção de figurinos pensados exclusivamente para o atacante, com peças que mesclam referências esportivas e de alfaiataria. Baseia-se em uma busca por representatividade visual aos valores da linha Neosaldina Muscular, produto voltado para o alívio prático de dores musculares.

A Neosaldina lançou uma nova campanha publicitária — estrelada por Endrick — com foco na conexão entre bem-estar, moda e esporte. Revelado pelas categorias de base do Palmeiras e atualmente no Real Madrid , o jogador é embaixador da marca desde 2023 e, agora, assume papel central na ação que reforça a proposta de aproximar a empresa de um público que valoriza movimento, estilo e performance.

A ação publicitária usou o slogam “Chega de remédio tijolão” para enfatizar a leveza e eficácia da nova linha, a fim de destacar sua diversificada função nos momentos da rotina. O jovem aparece usando trajes desenvolvidos por Herchcovitch em cenas distintas, ora em produções mais atléticas, ora com misturas que combinam o uniforme de futebol a peças mais casuais.

Idealização

De acordo com Herchcovitch, a ideia foi transmitir uma mensagem objetiva, usando a moda como linguagem para expressar versatilidade e autenticidade. “O styling transmite uma mensagem clara e direta. Endrick aparece em momentos distintos — ora como atleta em look esportivo, ora misturando uniforme de futebol com peças de alfaiataria mais casuais. A proposta é mostrar que Neosaldina Muscular e Max acompanham todos os momentos do dia dele”, afirmou o estilista.

O brasileiro, por sua vez, ressaltou o desejo de manter conexão com diferentes perfis de pessoas que praticam atividades físicas. “Quero estar perto de quem joga profissionalmente, de quem pratica por prazer. A dor não pode tirar o melhor do que a gente faz”, declarou o atacante.