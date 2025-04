Depay lança documentário com bastidores no Corinthians

“Essa é a primeira vez que chego a um país para trabalhar e sinto que a mudança é muito maior do que o futebol. A conexão que tenho com a torcida é algo especial que nunca tive antes. Ainda existe a barreira da língua, mas às vezes as palavras não precisam ser ditas”, comentou Depay.

O atacante holandês Memphis Depay “lançou” nesta quinta-feira (10) o documentário “Ecos de Um Novo Mundo”. Inclusive, o filme biográfico revela bastidores da passagem do jogador pelo Corinthians, clube que ele defende desde setembro do ano passado.

O filme mostra os passos do atacante desde a sua chegada ao Timão, trazendo visões de sua vida pessoal e profissional no Brasil, além das suas raízes com Gana e o sonho de marcar definitivamente seu nome na Seleção Neerlandesa de futebol como o maior artilheiro vestindo a camisa laranja. Depay, vale lembrar, tem 47 gols, contra 50 de Van Persie, hoje já aposentado.

“Acompanhamos o Memphis há mais de dois anos, e vimos de perto quando essa virada na carreira dele começou. A trajetória rumo a um recorde histórico com a seleção acabou se entrelaçando com algo mais íntimo: o desejo de pertencimento. O Corinthians entrou nessa história como um elo inesperado e profundo. No curta, que é parte de um documentário longa metragem ainda em produção, o torcedor vai sentir que essa conexão com a Fiel é sobre o que atravessa, sacode e revela quem a gente é”, afirmou o diretor da obra, Ulisses Neto.

“Memphis, Ecos de um Novo Mundo” teve produção executiva de Ulisses Neto, Memphis Depay, Gianluca Vitale e Thiago Slovinski.

