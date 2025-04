Defesa do Botafogo apresenta bom aproveitamento no início da era Paiva

Treinador português explica chances proporcionadas aos adversários e frisa: ‘Somos uma equipe ofensiva que atua com coragem’

Em meio a incertezas e pontos de interrogações que norteiam o início da trajetória de Renato Paiva no Botafogo, a defesa alvinegra apresenta resultados promissores para embasar o trabalho do técnico português. A frieza dos números aponta apenas um gol sofrido em quatro compromissos. Contra Palmeiras, Juventude e Carabobo, a retaguarda passou incólume. Somente a Universidad de Chile conseguiu balançar a rede. Neste recorte, o atual treinador alvinegro supera os seus colegas de profissão que passaram pelo Mais Tradicional durante a SAF.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Se o ataque foi a pauta principal nas últimas entrevistas coletivas de Paiva, na terça-feira (8), após a vitória do Botafogo sobre o Carabobo por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela Libertadores, o Jogada10 trouxe a retaguarda alvinegra aos holofotes e jogou luz sobre o desempenho da cozinha nestes quatro compromissos.

“O quantitativo, realmente, tem importância. Em quatro jogos, um gol sofrido somente. Isso nos deixa satisfeitos. No jogo contra o Palmeiras, o “XG” ofensivo no minuto 70 era 0,06, o que significa que o Palmeiras pouco finalizou contra a nossa meta”, ilustrou o técnico do Glorioso.

Nos quatro embates, Paiva manteve sempre o goleiro Johh, além dos zagueiros Barboza e Jair. Nas laterais, trocou Telles por Cuiabano (na esquerda) e Vitinho por Pontes (na direita) uma única vez.

Com Paiva, aliás, o Botafogo passou as duas primeiras rodadas do Brasileirão sem ser vazado, algo inédito para a equipe alvinegra na história dos pontos corridos (desde 2003).