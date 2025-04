Cruzeiro: Matheus Henrique sofre lesão no joelho e passará por cirurgia

Além da derrota para o modesto Mushuc Runa, em pleno Mineirão, na última quarta-feira (9), pela Sul-Americana, o Cruzeiro teve mais uma notícia para lamentar após a partida. Afinal, Matheus Henrique passou por exames na manhã desta quinta que constataram lesão no menisco do joelho direito. Assim, o volante da Raposa passará por cirurgia no local.

O jogador sentiu dores no início da partida contra o Mushuc Runa, pediu atendimento e retornou a campo. Contudo, não conseguiu ficar por muito tempo e acabou substituído aos 13 minutos