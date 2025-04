Conheça Madu Carvalho, affair de jogador do Palmeiras envolvido em polêmica

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras que protagonizou uma cena polêmica ao rebater críticas da torcida, ganhou a manchetes por um episódio longe das quatro linhas. Isso porque, há pouco mais de um mês, o romance do colombiano com a influenciadora Madu Carvalho ficou em evidência nas redes sociais.

Os primeiros indícios do relacionamento foram em dezembro do ano passado, quando houve a publicação de um vídeo. No registro, o jogador do Palmeiras e a amada estavam em um aeroporto para uma suposta viagem de férias. Posteriormente, Madu passou a frequentar alguns jogos do Palmeiras. Alguns fãs também perceberam que em algumas ocasiões, os dois publicavam fotos nos mesmos locais e datas, porém sozinhos. Depois, a influenciadora compareceu à premiação do Campeonato Paulista. Na oportunidade, o colombiano foi eleito o melhor jogador da sua posição no torneio estadual.