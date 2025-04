Chelsea vence Légia Varsóvia e encaminha classificação na Liga Conferência

Sem sustos e com atuação burocrática, o Chelsea venceu o Légia Varsóvia por 3 a 0, nesta quinta-feira (10), no Stadion Wojska Polskiego, em Varsóvia, na Polônia, pelo jogo de ida pelas quartas de final da Liga Conferência 2024/2025. Madueke, duas vezes, e Tyrique George marcaram para os ingleses na segunda etapa. A equipe inglesa foi muito apática no primeiro tempo, mas conseguiu melhorar na etapa final para sair com resultado positivo, além disso chegou a perder um pênalti com Nkuku. Os poloneses, por sua vez, se seguraram até quando puderam e não tiveram grandes chances.

Com o resultado, o Chelsea agora pode perder por dois gols de diferença que garante classificação para próxima fase da Liga Conferência. Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (17), às 16h, no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Quem vencer vai enfrentar Djurgaarden ou Rapid Viena.