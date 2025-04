Atlético x Deportes Iquique: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético vem de um empate fora de casa contra o Cienciano. Assim, busca sua primeira vitória para assumir a liderança do grupo. Já o Deportes Iquique, que perdeu em casa para o Caracas, tenta somar os primeiros pontos e sair da lanterna. O Grupo H é liderado pelo Caracas, que empatou em 2 a 2 com o Cienciano, nesta quarta, e chegou a quatro pontos. O time peruano é o segundo colocado, com dois pontos.

Atlético e Deportes Iquique se enfrentam nesta quinta-feira, 10/4, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. A partida será às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, com portões fechados. Afinal, o Galo cumpre punição pelo uso de sinalizadores por parte de sua torcida no jogo contra o River Plate, pela semifinal da Libertadores de 2024.

Onde assistir

O canal Paramount transmite a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Atlético

Uma das dúvidas do técnico Cuca está no ataque. Afinal, Júnior Santos, que costuma ser opção no banco, sente dores musculares e pode não não entrar na relação. Mas desfalque certo é Igor Gomes, também com dores musculares e vetado pelo DM.

Em relação ao time titular, a principal dúvida é se Cuca começará com Rubens ou Gabriel Menino. Menino foi mal no empate com o São Paulo pelo Brasileirão e, durante o jogo, deu lugar a Rubens, que teve desempenho superior. Assim, pode assumir a vaga.

Como chega o Deportes Iquique

O Iquique que estará em campo é uma incógnita. Afinal, o técnico Miguel Ramírez foi demitido após uma sequência de resultados ruins no Campeonato Chileno e na Sul-Americana. Para se ter ideia, o time é o lanterna do campeonato nacional, com apenas um ponto em seis rodadas, e também perdeu em casa para o Caracas, ocupando a última posição no grupo da Sula.