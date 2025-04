Atletas do Fluminense homenageiam Ganso após triunfo sobre o Bragantino

Meia voltou aos gramados depois de superar uma miocardite e recebeu o carinho dos companheiros de elenco no vestiário do Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense divulgou os bastidores da vitória por 2 a 1, no Maracanã, sobre o Red Bull Bragantino, que marcou a estreia do técnico Renato Gaúcho. No vestiário, os jogadores fizeram uma bonita homenagem ao retorno de Paulo Henrique Ganso, que superou uma miocardite e atuou no segundo tempo. Dessa forma, os atletas aplaudiram e exaltaram o meio-campista, enquanto Thiago Silva fez um relato emocionado. Isso aconteceu logo depois do discurso de Portaluppi sobre a entrega da equipe que não desistiu até o fim e conseguiu os três pontos.

"Futebol a gente ganha, a gente perde. Mas hoje o maior exemplo para a gente é a volta do Paulo. Isso realmente é um problema nas nossas vidas. Eu tive lá atrás uma tuberculose em 2005 que quase me tirou a vida. O Paulo teve (a miocardite) agora. Tem aí o Diego, que a gente sabe da luta (funcionário do clube). Futebol a gente ganha, perde, faz parte do esporte. Nossa maior vitória é essa aqui", disse. "É olhar para você e ver o quanto você é forte e o quanto nos passa força. Paulo, a mesma coisa, fui na casa dele, conversamos, sem saber o que ia acontecer. Pediram mais duas semanas, ficamos naquela esperança e nervosismo ao mesmo tempo. Está aí o doutor (o cardiologista Fabrício Braga). Obrigado por acompanhar o nosso mestre. Se a gente pode dedicar essa vitória a alguém, é a vocês dois", completou. Volta do camisa 10 Ganso teve uma inflamação do músculo cardíaco, o miocárdio, que pode causar danos ao coração. Algo que aconteceu na pré-temporada de janeiro, o que acarretou em uma ablação, procedimento realizado para corrigir possíveis sequelas na região.