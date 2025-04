Athletico x Criciúma: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico recebe o Criciúma nesta quinta-feira (10), às 19h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela segunda rodada da Série B . A partida, então, marca o encontro entre os rebaixados da Série A em 2024. O Furacão estreou com vitória na competição, sobre o Paysandu e, assim, aparece na segunda colocação do torneio, com três pontos. Por outro lado, o Tigre ainda não pontuou no torneio, já que sofreu revés para o Operário na primeira rodada. Portanto, está na 14ª colocação. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Athletico

Após ser eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense, pelo Maringá, o Athletico estreou com o pé direito na Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal, após 12 anos de Série A, o Furacão venceu o Paysandu na primeira rodada da Segunda Divisão por 2 a 1, fora de casa. Agora, na segunda colocação, quer repetir o resultado em casa para brigar pela liderança.

Para o confronto, o técnico Maurício Barbieri poderá contar novamente com o lateral-esquerdo Esquivel, que reforça a equipe após lesão crônica no púbis que o deixou afastado por quase dois meses. Assim, deve iniciar no banco de reservas. Além disso, Dudu e Tobias também estarão à disposição após não participarem da estreia por questões físicas. Julimar, porém, segue no DM.

Como chega o Criciúma

Garantido na Terceira Fase da Copa do Brasil após eliminar o Remo, o Criciúma não iniciou bem sua trajetória na Série B. Afinal, perdeu de virada para o Operário em casa, por 2 a 1 na última sexta-feira (4).

Para o confronto, o técnico Zé Ricardo tem dúvida na escalação, já que Fellipe Mateus sentiu desconforto na coxa esquerda no último duelo e, portanto, precisou ser substituído. Os desfalques certos são Jonathan e Gui Lobo, presentes no departamento médico do clube.