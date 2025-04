Astro do Chelsea tem carro apreendido e pode perder ‘direito de condução’ na Inglaterra

Fontes da mídia inglesa relatam que Caicedo dirigia um Audi RSQ8, avaliado em aproximadamente 200 mil euros, sem portar uma licença de condução válida no Reino Unido. Ainda segundo informações, o jogador cometeu outro agravante legal ao deixar de apresentar o seguro obrigatório do veículo.

O meia Moisés Caicedo teve seu carro de luxo apreendido por autoridades britânicas na última sexta-feira (04) em uma ação policial nas imediações do CT do Chelsea, em Surrey, na Inglaterra. De acordo com relatos, os agentes constataram que o equatoriano transitava no país com a carteira de motorista, emitida no Equador, vencida. O contratempo jurídico ganhou repercussão internacional e se tornou assunto nas mídias esportivas nesta semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Agentes constataram que o meia ainda utilizava sua carteira de motorista emitida no Equador, embora esteja em solo britânico desde 2020. Contudo, conforme a legislação local, estrangeiros podem conduzir legalmente no país por até 12 meses com uma carteira de outro país. Passado o período, é obrigatório requerer uma licença provisória britânica e realizar um exame de condução — ambas pendentes no momento da fiscalização.

Sanções ao meia do Chelsea

O jornal britânico ‘The Sun’ consultou um advogado especializado para entender as sanções que poderão ser impostas ao meia. Segundo o profissional, o atleta “incorre numa punição” que pode resultar em multa, perda de pontos na carteira ou até suspensão do direito de condução. “Aos olhos da lei, conduzir sem licença é uma ofensa grave”, reforçou.

Apesar do imbróglio, o jogador seguiu com a delegação do Chelsea para a Polônia, onde a equipe enfrentará o Légia Varsóvia nesta quinta-feira (10), pela primeira partida das quartas de final da Liga Conferência.

Moisés Caicedo

Revelado pelo Independiente del Valle, Caicedo transferiu-se para o Brighton três anos antes de chegar aos Blues em 2023, numa negociação que envolveu cerca de 116 milhões de euros. Desde então, passou a ser uma peça frequente no elenco dos blues, mas o incidente fora dos gramados levanta questões sobre a regularização de documentos de atletas estrangeiros no país.