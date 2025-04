Almada marca, e Lyon fica no empate com o Manchester United nas quartas da Liga Europa

Lyon e Manchester United fizeram um bom segundo tempo e ficaram no empate em 2 a 2 nesta quinta-feira (10), na França, no jogo de ida das quartas de final da Europa League. As duas equipes desperdiçaram muitos ataques e ficaram no 2 a 2. Thiago Almada abriu o placar de falta, mas Yoro e Zirkzee viraram para os britânicos. No apagar das luzes, Cherki deixou tudo igual, para delírio dos torcedores.

O jogo da volta acontece na próxima quinta-feira (17), às 16h (de Brasília), em Old Trafford. Quem vencer no Teatro dos Sonhos garante vaga na semifinal. Se houver novo empate, a vaga será decidida na prorrogação.