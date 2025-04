Zagueiro do Carabobo sofre concussão e fraturas após choque em partida contra o Botafogo

Ezequiel Neira segue internado no Rio após choque com Mastriani; Alvinegro deseja pronta recuperação ao defensor argentino

O Carabobo informou, nesta quarta-feira (9), que o zagueiro Ezequiel Neira sofreu uma concussão cerebral e fraturas no osso temporal esquerdo e na apófise mastoide após uma forte colisão de cabeça com Mastriani, do Botafogo.

Ezequiel Neira segue sob cuidados médicos para se recuperar da lesão. O defensor argentino caiu desacordado e sangrou no gramado após o choque, que aconteceu no segundo tempo da partida disputada na última terça-feira (8), no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.